كيشيدا يتعهد بوحدة الكتلة الحاكمة للتغلب على الأزمة

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طوكيو - (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين بتعزيز الوحدة بين أعضاء الأحزاب الحاكمة للتغلب على الوضع الحالي الذي وصفه بأنه من أصعب الأوضاع في فترة ما بعد الحرب، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. .

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقب فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات الأحد لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الياباني، ”نحن بحاجة إلى إدارة الحكومة بطريقة تستجيب لحالة الطوارئ“.

وقال ”إنني مصمم على بذل أقصى الجهود للتغلب على الوضع من خلال تعزيز الوحدة الواسعة داخل الأحزاب الحاكمة“.

في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص يوم الجمعة، قال كيشيدا إنه سيتبع خطوات آبي وسيعمل على القضايا الصعبة التي عالجها آبي بحماس، بما في ذلك اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قبل عقود والتعديل الدستوري.

مع استعداد كيشيدا للنظر في خطط تعديل وزارته وفريق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، قال إنه سينظر في الأمر بعد تحديد الجداول السياسية بما في ذلك جلسة البرلمان غير العادية. وأشار إلى أنه سيؤكد على وحدة الحزب في التغييرات الشخصية المتوخاة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)