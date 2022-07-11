المشتبه به في إطلاق النار على آبي قام باختبار السلاح قبل الهجوم بيوم واحد

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) - قال مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي للمحققين إنه أجرى اختبارًا لإطلاق النار من مسدس على منشأة مرتبطة بجماعة دينية في مدينة نارا الغربية في الساعات الأولى من يوم الخميس، وقالت مصادر بالشرطة يوم الاثنين إن قبل يوم من هجوم الجمعة المميت.

يعمل قسم شرطة محافظة نارا على تأكيد ما إذا كانت تيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، قد أجرى بالفعل اختبار إطلاق النار.

ووفقًا لمصادر الشرطة، أظهرت لقطات التقطتها كاميرا أمنية قريبة مرور مركبة تشبه مركبة ياماغامي الصغيرة.

يجري التحقيق مع ياماغامي من قبل المدعين العامين بتهمة قتل آبي بينما كان رئيس الوزراء السابق يلقي خطابا في نفس المدينة يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن المشتبه به قال أيضا إنه زار مكان ألقى آبي خطابا في مدينة أوكاياما بغرب البلاد يوم الخميس، ربما بعد أن اختبر إطلاق مسدس في وقت سابق من ذلك اليوم.

(النص الأأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)