الحكومة اليابانية تقرر منح شينزو آبي أرفع وسام في البلاد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية، الاثنين، تكريم رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي قتل بالرصاص يوم الجمعة، من خلال منحه وسام الأقحوان الأعلى، وهو أعلى وسام في البلاد.

وسيصبح آبي رابع شخص عمل كرئيس لوزراء اليابان يحصل على الوسام في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعد شيغيرو يوشيدا، إيساكو ساتو، وياسوهيرو ناكاسوني. وكلهم حصلوا على الوسام بعد وفاتهم.

كما سيُمنح آبي المرتبة الأولى ”juichii“ و ”غراند كوردون“ من وسام الأقحوان الأعلى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الحكومة قررت منح آبي الأوسمة ”تقديرا لمسيرته وإنجازاته على مدار سنوات عديدة“.

قال ماتسونو إن آبي، بصفته رئيس وزراء البلاد في السابق، عمل بجد من خلال الدبلوماسية، لا سيما مع الولايات المتحدة، وكذلك في السياسات الاقتصادية والأمنية، كما حقق إنجازات كعضو في البرلمان منذ فترة طويلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)