موت آبي يهز حكومة كيشيدا

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طوكيو- (جيجي برس) - أدى إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الجمعة إلى اهتزاز إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على الرغم من فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد.

وقال كيشيدا، وهو أيضا رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: ”لقد فقدنا زعيما عظيما“. ”يجب أن ندعو إلى الوحدة“.

يهتم المراقبون السياسيون بكيفية تعامل كيشيدا مع قضايا تعديل الدستور الياباني، والتي كانت هدف حياة آبي، وكيف سيتم التعامل مع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي المقربين من آبي في التعديل الوزاري لحكومة كيشيدا والتشكيلة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي المتوقع في أغسطس/ آب.

وقال كيشيدا ”سوف نرث رغبات (آبي) ونعالج القضايا الصعبة“ مثل التعديلات الدستورية واختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين منذ عقود.

كيشيدا هو زعيم فصيل يُنظر إليه على أنه قوة ليبرالية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، بينما كان آبي زعيم الجناح المحافظ بالحزب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)