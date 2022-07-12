قاتل شينزو آبي يكشف كيفية صناعته للسلاح المستخدم في الهجوم

أخبار اليابان

نارا- (جيجي برس) - قال مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي للمحققين إنه اشترى مواد للبنادق والأسلحة عبر الإنترنت، حسبما علم يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر استقصائية إن المشتبه به، تيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، قال أيضًا إنه تعلم كيفية صنع الأسلحة على الإنترنت.

صادرت إدارة الشرطة بمحافظة نارا بغرب اليابان عدة بنادق على ما يبدو مصنوعة من أنابيب معدنية وأسلاك خلال مداهمة منزله في مدينة نارا، عاصمة المحافظة، يوم الجمعة بعد أن أطلق النار على آبي في وقت سابق من اليوم. وأضافت المصادر أنه تم العثور على بارود واضح في منزله.

أخبر ياماغامي المحققين أنه اشترى هذه العناصر عبر الإنترنت.

يبدو أنه لم يصنع فقط الرصاص المستخدم في إطلاق النار ولكنه أعد البارود بنفسه. في هذا الصدد، قال ياماغامي إنه تعلم كيفية تصنيع الأسلحة والأمور ذات الصلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت، وفقًا للمصادر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)