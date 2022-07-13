اليابان تودع رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

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طوكيو / شيمونوسيكي، محافظة ياماغوتشي - (جيجي برس) - أقيمت جنازة لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص الأسبوع الماضي، بين أقاربه وأشخاص آخرين مقربين منه في معبد زوجوجي في طوكيو يوم الثلاثاء.

تم إطلاق النار على آبي يوم الجمعة بينما كان يلقي خطابًا لدعم مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد في مدينة نارا بغرب اليابان. وتأكدت وفاته في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال تارو آسو، نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ”لقد كنت أبرز سياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي رفع مستوى حضور اليابان في المجتمع الدولي“. قال آسو إنه يأمل أن يرى آبي ويتحدث معه في الحياة الآخرة بعد وفاته.

”كان من المفترض أن تقرأ تأبيني ،“ قال آسو ”من الصعب جدًا أن أقرأ تأبينك“.

قالت آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الراحل: ”كنت تحميني دائمًا“. ”أنا متأكدة من أنه كان هناك الكثير من الأشياء المتبقية، لكنك زرعت العديد من البذور التي ستنبت بالتأكيد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)