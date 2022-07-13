الحكومة اليابانية تفكر في إقامة جنازة واسعة النطاق لآبي في الخريف

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طوكيو- (جيجي برس) - تدرس الحكومة اليابانية والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إقامة جنازة واسعة النطاق لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي هذا الخريف بمشاركة المعزين بما في ذلك وفود من الخارج، وفقا لمصادر مطلعة.

بدأت المناقشات بعد جنازة آبي يوم الثلاثاء من قبل أقاربه وأشخاص آخرين مقربين منه.

مع الأخذ في الاعتبار طول الفترة التي شغل فيها منصب زعيم البلاد، والتي بلغت ثماني سنوات وثمانية أشهر، وهي الأطول في تاريخ الحكومة الدستورية في اليابان، فهناك دعوات من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي لإجراء جنازة رسمية لآبي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن ”رئيس الوزراء السابق حقق إنجازات عظيمة“. ”يجب أن نأخذ في الاعتبار استجابتنا للأمر لأننا نحترمه“.

وقال ماتسونو ”لم يتم تقرير أي شيء في الوقت الحالي. سنناقش ترتيبات الجنازة في ضوء القضايا الماضية ورغبات الفقيد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)