اليابان تؤجل برنامج الترويج السياحي على الصعيد الوطني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - علم يوم الثلاثاء أن الحكومة اليابانية تخطط لتأجيل بدء برنامج جديد للترويج السياحي على مستوى البلاد، حيث ينتشر فيروس كورونا الجديد بسرعة في البلاد مرة أخرى.

سعت الحكومة في البداية إلى إطلاق البرنامج في النصف الأول من هذا الشهر، لكنها ستقرر الآن متى يبدأ، بناءً على وضع فيروس كورونا في البلاد.

في غضون ذلك ، تخطط الحكومة لتمديد برنامج الخصم الحالي للسفر داخل كتلة إقليمية حتى نهاية أغسطس/ آب. كان من المقرر أن ينتهي البرنامج يوم الخميس.

من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تأجيل برنامج الترويج السياحي الجديد على مستوى البلاد وتمديد خطة تخفيضات السفر الإقليمية قريبًا.

بموجب برنامج الخصم، تقدم الحكومة المركزية من خلال حكومات المحافظات ما يصل إلى 7000 ين للفرد في الليلة لتغطية تكاليف السفر. يغطي المخطط في الأصل السفر داخل المحافظات فقط، ولكن تم توسيعه ليشمل السفر داخل كل من الكتل الإقليمية الست في أبريل/ نيسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)