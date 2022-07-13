محامون ينتقدون المنظمة الدينية ذات الصلة بالمتهم بإطلاق النار على آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - انتقدت مجموعة من المحامين، الثلاثاء، اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد، المعروف على نطاق واسع باسم كنيسة التوحيد، بشأن إفلاس والدة الرجل المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

عقدت الشبكة الوطنية للمحامين ضد المبيعات الروحية مؤتمرا صحفيا بعد يوم من تأكيد كنيسة التوحيد في مؤتمرها الصحفي يوم الاثنين أن والدة المشتبه به تيتسويا ياماغامي، 41 عاما، من أعضاء الجماعة الدينية.

وقال هيروشي ياماغوتشي الذي يقود مجموعة المحامين ”بدوا في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين وكأنهم لا علاقة لهم بالموضوع، رغم أنه من الواضح أن والدة المشتبه به أفلست بسبب التبرعات المفرطة“.

أخبر ياماغامي المحققين أن عائلته قد دمرت نتيجة تبرعات الأم الكبيرة لكنيسة التوحيد، وأنه يعتقد أن آبي كان على صلة بالمجموعة الدينية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت كنيسة التوحيد يوم الاثنين إنها كانت على علم بإفلاس والدة ياماغامي لكنها لا تعرف الظروف التي أدت إلى هذا الوضع. كما زعمت أنه لا يوجد سجل للكنيسة تطالب فيه بتبرعات ضخمة بعد إفلاسها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)