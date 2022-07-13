اليابان في المرتبة 116 في ترتيب المساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي

أخبار اليابان

لندن- (جيجي برس) - أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء أن اليابان احتلت المرتبة 116 من بين 146 دولة في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، متخلفة كثيرًا عن الدول المتقدمة الأخرى.

تحسنت مكانة اليابان بشكل عام بأربع نقاط اعتبارًا من عام 2021، وفقًا لأحدث تقرير سنوي عن الفجوة بين الجنسين صادر عن مؤسسة الأبحاث السويسرية.

تستند التصنيفات إلى مؤشر الفجوة بين الجنسين ، الذي يقيس درجة المساواة بين الجنسين في المجالات الأربعة للسياسة والاقتصاد والتعليم والصحة.

قال التقرير إن اليابان لديها القليل من عدم المساواة بين الجنسين في التعليم بينما تتخلف بشكل واضح في مجالات الاقتصاد والسياسة.

احتلت اليابان المرتبة 121 في فئة الاقتصاد بسبب انخفاض نسبة النساء في القوة العاملة فيها. احتلت المرتبة 139 في السياسة، مما يعكس نقص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء والبرلمان الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)