اليابان تعطي العمال الطبيين الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية تدرس توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على الجرعات الرابعة من لقاحات كورونا لتغطية العاملين الطبيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

وقالت المصادر إن التوسيع، الذي سيضيف أيضًا موظفي دار رعاية المسنين إلى قائمة الأهلية، سيتبع طلبات الحكومات المحلية وسط عودة ظهور فيروس كورونا مدفوعًا بانتشار متحور أوميكرون BA.5.

وينظر إلى لجنة خبراء من وزارة الصحة تناقش التوسع قريباً.

حاليًا، تتوفر الجرعات الرابعة فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر والذين تلقوا الجرعة الثالثة قبل خمسة أشهر على الأقل وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعانون من حالات كامنة مثل مرض السكري وأمراض القلب المزمنة والسمنة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)