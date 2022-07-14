تعرف على مدى السلاح ”يدوي الصنع“ الذي قتل رئيس الوزراء الياباني

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) - يُعتقد أن البندقية محلية الصنع التي استخدمها المشتبه به في إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي كان يصل مداها إلى أكثر من 100 متر.

في ذلك اليوم، عثرت الشرطة على ما يبدو أنه ثلاث ثقوب للرصاص على الجدران الخارجية لموقف سيارات متعدد الطوابق على بعد حوالي 90 مترًا إلى الشمال من المكان حيث أطلق المشتبه به تيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، النار من البندقية في مدينة نارا بغرب اليابان، حسبما مصادر مطلعة يوم الجمعة.

كانت الثقوب بارتفاع أربعة أمتار وخمسة أمتار وثمانية أمتار فوق سطح الأرض على التوالي، وكادت تشكل خطاً مستقيماً، بحسب المصادر.

كانت الثقوب بعمق سنتيمتر واحد، ووجدت فيها كرات معدنية من نفس الحجم.

من مواقع الثقوب ومدى الأضرار التي لحقت بالجدران، تعتقد الشرطة أن البندقية محلية الصنع كان من المحتمل أن يتجاوز مداها 100 متر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)