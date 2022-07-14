سلالة أوميكرون ”بي إيه 5“ ستصبح السلالة المهيمنة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو ، 14 يوليو (جيجي برس) - من المتوقع أن يصبح متحور ”أوميكرون “بي إيه 5” من فيروس كورونا المهيمنة في اليابان في أوائل أغسطس/ آب، ليحل محل السلالات الأخرى لفيروس كورونا بشكل كامل.

تم الإعلان عن التوقعات في اجتماع لجنة خبراء وزارة الصحة يوم الأربعاء.

يُعتقد أن”أوميكرون “بي إيه 5”، التي يُنظر إليها على أنها أكثر عدوى من “أوميكرون ”بي إيه 2“، هي السبب وراء عودة ظهور فيروس كورونا الأخير، والذي قد يكون الموجة السابعة من الإصابات في اليابان.

وقالت اللجنة إن العدوى ”تنتشر بسرعة“، مشيرة إلى زيادة الحالات الجديدة في جميع محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة. ودعت إلى إيلاء اهتمام وثيق لتأثير التنمية على نظام الرعاية الطبية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة: ”لم تكن هناك آراء بأن القيود على تحركات الناس ضرورية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)