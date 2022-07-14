ياماغامي قرر إطلاق النار على آبي في نارا قبل يوم من الهجوم

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نارا- (جيجي برس) - أخبر الرجل المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي حتى الموت في نارا للمحققين وقرر أخيرًا الهجوم في اليوم السابق، علم أن آبي سيأتي إلى غرب اليابان في المدينة، مدينة المشتبه به، لتقديم خطاب انتخابي.

أطلق تيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، النار على آبي يوم الجمعة الماضي بينما كان رئيس الوزراء الأسبق يلقي خطابًا دعمًا لمرشح من الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت يوم الأحد أمام محطة ياماتو-سايداجي في نارا. وتوفي آبي في وقت لاحق يوم الجمعة.

في 7 يوليو/ تموز، قبل يوم من الهجوم، ذهب ياماغامي إلى مدينة أوكاياما أيضًا غرب اليابان، حيث ألقى آبي خطابًا هناك. لكن يُعتقد أنه تخلى عن مهاجمة آبي في أوكاياما.

أخبر المشتبه به المحققين أنه في طريق عودته من أوكاياما بعد فشله في مهاجمة آبي في المدينة، قرر إطلاق النار على آبي في نارا لأنه عرف خلال رحلة العودة أن آبي سيأتي إلى نارا أيضًا، وفقًا لمصادر استقصائية.

يشتبه قسم شرطة محافظة نارا في أن ياماغامي رأى في خطاب آبي في عاصمة المحافظة فرصة مثالية لمهاجمته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)