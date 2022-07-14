طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى مستوى

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طوكيو- (جيجي برس) - رفعت حكومة مدينة طوكيو مستوى التحذير الخاص بفيروس كوورنا إلى أعلى مستوى على مقياس من أربع مستويات يوم الخميس، بعد الانتشار السريع للعدوى في الآونة الأخيرة.

كما تم رفع مستوى التأهب للجاهزية الطبية إلى ثاني أعلى مستوى من أربع مراحل استجابة لزيادة عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات.

قالت حكومة العاصمة إن الوضع يتطلب قيودًا على الخدمات الطبية المنتظمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)