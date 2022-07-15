كيشيدا يتعهد بتوسيع نطاق الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

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طوكيو- (جيجي برس) - أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس عن خطة لتوسيع إطلاق الجرعات الرابعة من لقاحات كورونا لتشمل ما مجموعه حوالي 8 ملايين من العاملين في المجال الطبي والعاملين في مرافق رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد، استجابة لموجة سابعة من الإصابات في البلاد.

كما قال كيشيدا في مؤتمر صحفي إن الحكومة تخطط لزيادة عدد المفاعلات النووية العاملة في البلاد من الخمسة الحالية إلى تسعة في الشتاء استعدادًا لنقص محتمل في إمدادات الكهرباء، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبشأن مكافحة جائحة كورونا، قال كيشيدا إن الحكومة لن تفرض قيودًا على النشاط في الوقت الحالي، بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وإجراءات كورونا.

وقال رئيس الوزراء ”مع الحفاظ على أقصى قدر من اليقظة، سوف نعزز الجهود على مراحل نحو استعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية“.

كشفت كيشيدا أيضًا عن خطة لفتح مواقع اختبار كورونا المجانية المؤقتة في أكثر من 100 موقع بما في ذلك محطات القطار الرئيسية والمطارات كإجراء مضاد واحد خلال فصل الصيف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)