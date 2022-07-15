رفع أمر الإجلاء جزئيًا عن مدينة فوكوشيما نهاية الشهر القادم

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إيواكي، فوكوشيما- (جيجي برس) - وافقت بلدة فوتابا وحكومة محافظة فوكوشيما والحكومة اليابانية يوم الخميس على رفع أمر إخلاء أحد أحياء مدينة فوكوشيما في 30 أغسطس/ آب، أي حوالي 11 عامًا وخمسة أشهر من حادث فوكوشيما النووي في مارس/ آذار 2011.

بلدة فوتابا التي تشارك في استضافة محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، وهي البلدية الوحيدة المتبقية التي تم إخلاؤها بالكامل في المحافظة الشمالية الشرقية.

وقال شيرو إيزاوا رئيس بلدية فوتابا في مؤتمر صحفي إن ”رفع أمر الإخلاء خطوة كبيرة نحو إعادة الإعمار“. ”سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة بلدتنا في أقرب وقت ممكن“.

المنطقة التي ستخرج من أمر الإخلاء، تبلغ مساحتها حوالي 555 هكتارًا حول محطة فوتابا لخط جوبان التابع لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، وتشكل حوالي 10٪ من المدينة بأكملها، وكانت موطنًا لحوالي 4400 شخص قبل الحادث النووي.

وأجبر الحادث سكان البلدة البالغ عددهم 7100 نسمة على الفرار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)