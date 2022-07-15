حالات كورونا التراكمية تتجاوز 10 ملايين نسمة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المؤكدة في اليابان 10 ملايين يوم الخميس، أي بعد عامين ونصف تقريبًا من تسجيل الدولة أول حالة لها.

يقف الرقم التراكمي الآن عند 1015739، بما في ذلك 97788 حالة جديدة التي تم اكتشافها عليها في ذات اليوم. يشير الرقم إلى إصابة واحد من كل 12 شخصًا في اليابان بالفيروس.

يبدو أن اليابان دخلت الموجة السابعة وأكبر موجة من الإصابات بسبب انتشار سلالة أوميكرون بي إيه 5 . يوم الخميس، سجلت الحالات الجديدة اليومية رقما قياسيا في تسع محافظات من أصل 47 محافظة في البلاد، بما في ذلك شيزوؤكا وفوكوؤكا وتشيبا.

لكن عدد مرضى فيروس كورونا المصابين بأعراض خطيرة، والذي ارتفع بمقدار 10 من يوم الأربعاء ليصل إلى 100 حالة يوم الخميس، أقل بكثير من ذروة الموجة السادسة التي وصلت فيها الحالات إلى أكثر من 1500 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)