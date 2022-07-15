كيشيدا يكشف عن خطة لإقامة جنازة رسمية لآبي

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طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس إن الحكومة ستقيم جنازة رسمية هذا الخريف لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتيل خلال الحملة الانتخابية قبل انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد.

سيكون آبي ثاني رئيس وزراء سابق تقام له جنازة رسمية في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، بعد شيغيرو يوشيدا في عام 1967.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي ”سنعقد جنازة رسمية “لرئيس الوزراء السابق آبي في الخريف”. واضاف “سنظهر أن بلادنا لن تنحني للعنف وأنها عازمة على الدفاع عن الديمقراطية”.

وأضاف ”نريد أن نظهر للعالم أملنا في فتح المستقبل بعد أن ورثنا اليابان النابضة بالحياة“.

حول حادث إطلاق النار المميت على آبي يوم الجمعة، قال كيشيدا إنه يعتقد أنه كان هناك ثغرات في الترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء الأسبق في ذلك الوقت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)