10 ٪ فقط من الأشخاص يودون العودة إلى فوكوشيما

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فوكوشيما- (جيجي برس) - بينما قررت الحكومة اليابانية إلغاء أمر إخلاء جزء من مدينة فوتابا، يرغب حوالي 10٪ فقط من السكان في العودة إلى البلدة الواقعة في محافظة فوكوشيما والتي تم إجلاؤهم منها في أعقاب الحادث النووي عام 2011.

يوم الثلاثاء، قررت الحكومة المركزية رسميًا إلغاء الأمر في 30 أغسطس/ آب لحوالي 555 هكتارًا من فوتابا، حوالي 10٪ من المدينة التي تستضيف محطة فوكوشيما النووية للطاقة الكهربائية التي انهارت بسبب زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011.

بينما ينتظر بعض السكان تحسبا للعودة إلى فوتابا، قرر البعض الآخر أنهم لن يعودوا بسبب مخاوف بشأن بيئتهم المعيشية.

أظهر استطلاع أجرته وكالة إعادة الإعمار وآخرون في الصيف الماضي أن 11.3٪ من المستجيبين قالوا إنهم يريدون العودة إلى فوتابا.

ووجد المسح أن 60.5٪ قالوا إنهم قرروا بالفعل عدم العودة إلى المدينة بينما قال 24.8٪ إنهم لم يتوصلوا إلى قرار بعد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)