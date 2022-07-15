اليابان تتخذ تدابير ضد الموجة السابعة من فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إجراءات لمكافحة ما يبدو أنها الموجة السابعة من فيروس كورونا في البلاد، بهدف الحد من العدوى دون تقييد الأعمال أو الأنشطة الأخرى.

تشمل الإجراءات تعزيز إعطاء الجرعات الرابعة من لقاحات كورونا لكبار السن، وتعزيز قدرة اختبار فيروس كورونا المجاني في محطات السكك الحديدية والمطارات والتأكد من إجراء تهوية فعالة داخل المباني.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في اجتماع لفريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا الذي تم فيه اتخاذ الإجراءات: ”نحن لا نفكر في فرض قيود على الحركة في هذه المرحلة“. ”سنبقى في حالة تأهب قصوى وسنعمل من أجل إنعاش الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية“.

وقالت سياسة الحكومة للاستجابة لفيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع إن اليابان ”ستجري الانتقال إلى الوضع الطبيعي بعناية مع السعي إلى التعايش مع فيروس كورونا الجديد“.

في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، دعا وزير الإنعاش الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا إلى استخدام خدمات اختبار فيروس كورونا المجانية قبل وبعد زيارة منازل العائلة خلال موسم العطلة الصيفية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)