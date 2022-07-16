روسيا تفرض حظرا على دخول 384 مشرعا يابانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة إن 384 نائبا يابانيا ممنوعين الآن من دخول روسيا.

يعد حظر الدخول الذي يسري اعتبارًا من يوم الخميس، ردًا على إجراء مماثل اتخذته اليابان ضد روسيا في أبريل/ نيسان بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن اليابان تتخذ موقفا غير ودي ومعاد لروسيا وتدين روسيا بلا أساس لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن بين أعضاء مجلس النواب الياباني البالغ عددهم 384 عضوا رئيسا الوزراء السابقين تارو آسو ويوشيهيدي سوغا.

في مايو/ أيار منعت روسيا بالفعل 63 مواطنًا يابانيًا، بمن فيهم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ومشرعين آخرين، من دخول البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)