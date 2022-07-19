40 ٪ من منشآت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تنتظر التطوير

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طوكيو- (جيجي برس) - أظهر تقرير للوزارة اليوم السبت أن أكثر من 40٪ من منشآت قوات الدفاع الذاتي اليابانية المملوكة لوزارة الدفاع في جميع أنحاء اليابان تم بناؤها وفقًا لمعايير الزلازل القديمة المستخدمة قبل مراجعة قانون معايير البناء في البلاد.

من بين 23254 مبنى ومخازن وأبراج مراقبة حركة جوية تابعة لقوات الدفاع الذاتى ومنشآت أخرى، تم تشييد 9875 مبنى وفقًا لمعايير الزلازل القديمة و 80٪ من المنشآت القديمة قد تجاوزت عمرها الافتراضي التقديري وفقًا للتقرير.

لكن مصادر مطلعة قالت إن الوزارة فشلت في إعادة بناء المنشآت القديمة أو إجراء أعمال تقوية زلزالية لها بسبب نقص الميزانية.

من المرجح أن يتم تناول هذه القضية في المناقشات حول زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد، والتي من المقرر أن تدخل على قدم وساق في نهاية العام.

من بين منشآت قوات الدفاع الذاتي القديمة، تم بناء 589 منشأة قبل الحرب العالمية الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)