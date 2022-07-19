هاياشي وبارك يتفقان على حل قضية العمل في زمن الحرب

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طوكيو- (جيجي برس) - اتفق وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين يوم الاثنين على السعي لإيجاد حل لقضية تعويض الأشخاص المطلوبين للعمل في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

جاء الاتفاق خلال اجتماعهم في طوكيو، والذي استمر قرابة ساعتين ونصف بما في ذلك جلسة عشاء.

أخبر هاياشي بارك أن العمل في زمن الحرب والقضايا الأخرى المعلقة بين اليابان وكوريا الجنوبية بحاجة إلى حل، داعيًا سيؤول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

وقال بارك إن كوريا الجنوبية ستبذل جهودًا للتوصل إلى حل مرغوب فيه قبل تحويل الأصول المصادرة الخاصة بالشركات اليابانية التي تم رفع دعوى قضائية ضدها في كوريا الجنوبية بشأن العمالة في زمن الحرب إلى نقد.

بينما يُعتقد أن هاياشي نقل موقف اليابان بأن قضية العمل في زمن الحرب قد تم حلها بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 1965 بشأن الممتلكات والمطالبات، يُنظر إلى بارك على أنه شرح جهود كوريا الجنوبية، بما في ذلك المناقشات في مجلس بين القطاعين العام والخاص تم إنشاؤه لحل المشكلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)