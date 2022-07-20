نجم التزلج الفني الياباني يوزورو هانيو يعلن اعتزاله

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، إن المتزلج الفني الياباني يوزورو هانيو، بطل العالم مرتين والحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين يعتزم الاعتزال.

ومن المقرر أن يعقد الشاب البالغ من العمر 27 عاما مؤتمرا صحفيا في طوكيو الساعة 5 مساء(8 صباحًا بتوقيت غرينتش).

أصبح هانيو أول متزلج على الجليد منذ 66 عامًا يفوز بميدالية ذهبية أولمبية في 2014 في أولمبياد سوتشي و 2018 في أولمبياد بيونغتشانغ.

حصل هانيو على جائزة الشرف الشعبية من الحكومة اليابانية في عام 2018 عن عمر يناهز 23 عامًا، ليصبح أصغر حاصل على هذه الجائزة المرموقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)