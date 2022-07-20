اليابان تطلب من كوريا الجنوبية تقديم حل بشأن قضية العمل إبان الحرب

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طوكيو- (جيجي برس) - طلب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء من كوريا الجنوبية تقديم حل مقبول لطوكيو بشأن القضية الثنائية الشائكة المتعلقة بالعمل في زمن الحرب.

قدم كيشيدا هذا الطلب خلال اجتماعه مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو.

خلال الجلسة التي استمرت 20 دقيقة، قدم بارك تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي قُتل برصاصة قاتلة في 8 يوليو/ تموز أثناء إلقائه خطابًا في مدينة نارا غرب البلاد.

ناقش كيشيدا وبارك القضايا الثنائية العالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكوريين الذين طُلب منهم العمل لدى الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال كيشيدا لبارك ”نأمل أن نرى جهودك المستمرة لحل“ القضية، وطالب سيؤول بتقديم حل مقبول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)