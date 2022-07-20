اليابان تسعى لإقامة جنازة رسمية لآبي في نهاية سبتمبر/ أيلول

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء أن الحكومة اليابانية تدرس إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو في أواخر سبتمبر/ أيلول.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن توافق حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو على الخطة في وقت مبكر يوم الجمعة. قُتل آبي بالرصاص خلال خطاب ألقاه في مدينة نارا الغربية يوم 8 يوليو/ تموز.

وستكون هذه ثاني جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في البلاد، بعد جنازة شيغيرو يوشيدا التي أقيمت في نيبون بودوكان عام 1967.

ومن المتوقع أن يحضر كبار المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم جنازة آبي.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن جنازة رسمية لآبي ستقام هذا الخريف. تخطط الحكومة لتغطية التكلفة بالكامل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)