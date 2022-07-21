اليابان تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت اليابان 152536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مما رفع حصيلتها اليومية إلى مستوى قياسي.

وكان الرقم القياسي السابق هو 110600 حالة تم تسجيلها يوم السبت.

تتسارع الموجة السابعة لفيروس كورونا، مدفوعة بانتشار متغير أوميكرون BA.5 شديد العدوى. سجلت الحالات الجديدة مستويات قياسية في 30 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد يوم الأربعاء.

يدعو الخبراء الناس إلى التأكد من اتخاذ الإجراءات الأساسية للوقاية من العدوى، مثل ارتداء أقنعة الوجه وغسل اليدين.

ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة بنسبة 21حالة من يوم الثلاثاء إلى 176 في جميع أنحاء البلاد، في حين تم الإبلاغ عن 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)