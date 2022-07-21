اليابان تؤجل مجددًا القرار بشأن حبوب شينوغي لعلاج كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أرجأت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء اتخاذ قرار مرة أخرى بشأن ما إذا كانت ستوافق على حبوب علاج كورونا التي طورتها شينوغي اليابانية.

في اجتماع مشترك لمجموعات فرعية من مجلس الشؤون الصيدلانية وصحة الأغذية بالوزارة، تم اتخاذ قرار لإجراء المزيد من المناقشات بعد فحص النتائج القادمة للتجارب السريرية النهائية على حبوب Xocova، والتي يمكن أن تكون أول علاج فموي منزلي لفيروس كورونا في اليابان.

خلص المشاركون إلى أن البيانات المقدمة حتى الآن ليست كافية لإصدار حكم على الفعالية المحتملة للدواء. ومن المقرر صدور نتائج التجارب السريرية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

في الاجتماع المشترك، قدمت وكالة الأدوية والأجهزة الطبية المرتبطة بالحكومة تقريرًا مفاده أن الوكالة لا تنكر أن استخدام الدواء أدى إلى انخفاض في كمية فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوكالة إنه من الضروري إجراء فحص دقيق بناءً على نتائج التجارب السريرية النهائية، مضيفة أنه لا يمكن إعطاء الدواء للنساء الحوامل أو استخدامه مع بعض الأدوية الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)