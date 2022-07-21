حكومة اليابان ترفض الادعاءات المتعلقة بوفاة محتجزة سريلانكية في أحد مكاتب الهجرة

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ناغويا - (جيجي برس) - رفضت الحكومة اليابانية الأربعاء مطالبات المدعين في دعوى تعويض عن وفاة المحتجزة السريلانكية ويشما ساندامالي.

وقالت الحكومة في جلسة المحكمة اليوم في محكمة مقاطعة ناغويا: ”تُترك القرارات بشأن الرعاية الطبية التي ينبغي تقديمها لتقدير معقول لرؤساء مرافق الاحتجاز، وبالتالي لم يكن هناك انتهاك للالتزامات بممارسة العناية الواجبة“.

رفعت الدعوى المدنية من قبل عائلة ويشما المفجوعة، التي توفيت عن عمر يناهز 33 عامًا في مارس/ آذار من العام الماضي في مركز احتجاز تابع لمكتب خدمات الهجرة الإقليمي في ناغويا.

ساءت حالة ويشما الصحية بسرعة بعد نقلها إلى المرفق. بعد التقيؤ المتكرر، ماتت دون أن تتلقى رعاية طبية مثل النقل إلى المستشفى.

طلبت الأسرة تعويضات بقيمة 156 مليون ين من الحكومة، مدعية أن الحكومة احتجزت المرأة بشكل غير قانوني وفشلت في توفير الرعاية الطبية اللازمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)