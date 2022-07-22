طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى مستوى

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طوكيو- (جيجي برس) - رفعت حكومة مدينة طوكيو يوم الخميس حالة التأهب الخاصة بفيروس كورونا بشأن توافر الرعاية الطبية إلى أعلى مستوى في نطاقها المكون من أربع مستويات وسط الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا الجديد.

قال خبراء في اجتماع لرصد حالة العدوى إن نظام الرعاية الطبية ”يتعرض لضغوط“. بلغ التحذير أعلى مستوى لأول مرة منذ حوالي أربعة أشهر.

في مواجهة تجدد تفشي فيروس كورونا، ستزيد حكومة العاصمة عدد المؤسسات الطبية التي يمكنها إجراء اختبارات فيروس كورونا وعلاج المصابين بالفيروس في عطلات نهاية الأسبوع من خلال تقديم الإعانات.

وقالت يوريكو كويكي محافظِة طوكيو في الاجتماع ”التطعيمات والتهوية والكمامات. بتلك الكلمات الرئيسية الثلاث، أطلب من سكان طوكيو اتخاذ إجراءات الوقاية من العدوى“.

وسجلت الإصابات الجديدة في طوكيو يوم الخميس رقما قياسيا يوميا بلغ 31878 حالة، مع ارتفاع متوسط سبعة أيام بنسبة 66.2٪ مقارنة بالأسبوع السابق عند 18.823 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)