طوكيو تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

أخبار اليابان

قالت حكومة العاصمة اليابانية إن طوكيو أكدت تسجيل 31878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم الخميس، وهو أول رقم يومي يتجاوز 30 ألف حالة.

ارتفع العدد اليومي في العاصمة اليابانية بمقدار 15216، أو 1.9 ضعفًا، مقارنة بالأسبوع السابق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 21562 حالة في 2 فبراير/ شباط.

وقالت حكومة العاصمة إن متوسط الإصابات الجديدة لسبعة أيام ارتفع 66.2٪ إلى 18823.

انخفض عدد مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة وفقًا لمعايير حكومة العاصمة بمقدار ثلاثة من يوم الأربعاء إلى 15. بلغ إجمالي وفيات كورونا الجديدة في طوكيو خمسة أشخاص.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)