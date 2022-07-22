مواطنون يطالبون بعدم إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - طلبت مجموعة من 50 مواطنًا أمرًا قضائيًا يوم الخميس لعرقلة جنازة رسمية مخطط لها لرئيس الوزراء الياباني السابق الراحل شينزو آبي.

مع الأمر القضائي، المطلوب من محكمة طوكيو الجزئية، تهدف المجموعة إلى منع الحكومة من اتخاذ قرار وزاري بشأن جنازة الدولة أو إنفاق الأموال المدرجة في الميزانية على مثل هذا الحدث.

وقالت المجموعة في التماس لإصدار أمر قضائي: ”لا توجد أسس قانونية لجنازة رسمية“. ”من غير القانوني استخدام الأموال المدرجة في الميزانية في مثل هذا الحدث بناءً على قرار مجلس الوزراء وحده“.

وقالت الجماعة أيضا إن إلزام المواطنين بالمشاركة في مثل هذه المراسم ”ينتهك المادة 19 من الدستور التي تنص على حرية الفكر والضمير“.

وفي مؤتمر صحفي، قال أحد أعضاء المجموعة إن خطة الجنازة الرسمية ”حُسمت دون مناقشات برلمانية، وبالتالي فهي لا تمثل إرادة الأمة بأسرها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)