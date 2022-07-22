أرملة آبي لن ترشح نفسها في انتخابات مجلس النواب التكميلية

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طوكيو (جيجي برس) - قالت أكي آبي، أرملة رئيس الوزراء الأسبق الذي أغتيل في وقت سابق من هذ الشهر شينزو آبي، لعضو بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يوم الخميس إنها لن تترشح في انتخابات فرعية بمجلس النواب على الكرسي الشاغر الذي خلفه موت زوجها.

من المفترض أن تُجرى الانتخابات الفرعية في دائرة ياماغوتشي رقم 4 الانتخابية في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب قانون انتخابات المناصب العامة، لكن الدعاوى المدنية الجارية بشأن التفاوت في قيمة التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2019 قد تؤخر الانتخابات الفرعية حتى الربيع في العام المقبل.

توفي رئيس الوزراء الأسبق بعد إصابته برصاصة أثناء إلقائه خطابًا في مدينة نارا الغربية في 8 يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)