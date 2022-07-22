اليابان تستعد لإعطاء الجرعة الخامسة من لقاحات كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تبنت لجنة خبراء بوزارة الصحة اليابانية خطة يوم الجمعة لإعطاء الجرعة الخامسة من لقاحات كورونا بشكل أساسي لكبار السن ابتداء من الخريف الحالي.

ستستخدم الجرعات الخامسة نسخًا محسّنة من اللقاحات التي تستهدف متحورات أوميكرون لفيروس كورونا والتي هي الآن قيد التطوير من قبل شركات مثل فايزر وموديرنا.

قررت لجنة الوزارة أيضًا توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للجرعات الرابعة ليشمل جميع العاملين في المجال الطبي ورعاية المسنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

بعد التوسع، سيصبح حوالي ثمانية ملايين شخص مؤهلين حديثًا للحصول على الجرعات الرابعة في إطار برنامج التطعيم الممول من القطاع العام.

ترتفع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في اليابان بسبب انتشار سلالة أوميكرون بي إيه 5.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)