المتهم بإطلاق النار على آبي يخضع لفحص عقلي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - من المقرر أن يخضع المشتبه به في إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي لفحص حالته العقلية، حسبما ذكرت مصادر استقصائية يوم السبت.

طلب مكتب المدعي العام في محافظة نارا من محكمة محافظة نارا إجراء الفحص العقلي لتيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، والذي تمت الموافقة عليه. وذكرت المصادر أنه سيتم نقل ياماغامي إلى مؤسسة طبية للفحص العقلي وسيبقى في المنشأة حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

سيتم إيقاف توقيف المشتبه به واستجوابه أثناء الفحص العقلي. سيحدد المدعون ما إذا كان بإمكان ياماغامي تحمل المسؤولية الجنائية بناءً على الفحص قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إلى المشتبه فيه.

يشتبه في أن ياماغامي قتل آبي بإطلاق النار على الزعيم الياباني السابق خلال خطاب أمام محطة ياماتو-سايداجي التابعة لشركة كينتيتسو للسكك الحديدية في مدينة نارا بغرب اليابان حوالي الساعة 11:30 صباحًا يوم 8 يوليو/ تموز (2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش).

أخبر ياماغامي شرطة محافظة نارا أنه كان لديه ضغينة طويلة الأمد ضد المجموعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد، والتي تنتمي والدته إلى عضويتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)