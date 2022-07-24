كورونا.. اليابان تسجل 200 ألف إصابة في أعلى معدل يومي

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طوكيو- (جيجي برس) - تجاوز العدد اليومي لحالات كورونا المؤكدة في اليابان 200 ألف حالة لأول مرة يوم السبت، عند 200975 حالة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 195000 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

وصل العدد اليومي إلى مستوى قياسي لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت 17 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد أعلى الأرقام وسط الانتشار المتسارع لمتحور أوميكرون بي إيه 5 شديد العدوى.

ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الشديدة بمقدار 12 من يوم الجمعة إلى 203 في جميع أنحاء البلاد، وهو الرقم الأول عند 200 أو أعلى في ثلاثة أشهر، وفقًا لوزارة الصحة. وبلغ إجمالي الوفيات الجديدة 72 حالة، من بينها تسع حالات في محافظات كاناغاوا وأوساكا وكوماموتو.

في طوكيو وحدها، وصلت حالات الإصابة الجديدة إلى 32698 حالة، بزيادة 1.7 مرة عن الأسبوع السابق وتجاوزت 30 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي. بلغ متوسط ​​الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام 23068 في العاصمة اليابانية ، بزيادة 63.5٪ على أساس أسبوعي، وفقًا لحكومة مدينة طوكيو. انخفض عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة وفقًا لمعايير طوكيو بواحد من يوم الجمعة إلى 14.

وبلغ عدد الحالات الجديدة 14348 حالة في محافظة أيتشي، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالأسبوع السابق، و 22501 حالة في محافظة أوساكا، بزيادة 1.8 مرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)