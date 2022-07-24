إصابة كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية يوم السبت إنه تم تأكيد إصابة كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في نفس اليوم بفيروس كورونا الجديد.

يستريح المتحدث الحكومي الكبير حاليًا في المنزل، وسيؤدي مسئولون من بينهم سيجي كيهارا ويوشيهيكو إيسوزاكي، وكلاهما نائبان له في الوقت الحالي مهامه مثل المؤتمرات الصحفية اليومية، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

يبقى أن نرى متى سيعود ماتسونو إلى العمل.

بعد الإصابة بالحمى بعد ظهر يوم الجمعة، خضع ماتسونو لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوم السبت. أظهر اختبار PCR نتيجة إيجابية.

ماتسونو ، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، هو النائب رقم 102 في اليابان الذي يصاب بالفيروس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)