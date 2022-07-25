اليابان تحث الشباب الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

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طوكيو- (جيجي برس) - دعا وزير تنشيط الاقتصاد الياباني دايشيرو ياماغيوا الشباب اليوم الأحد إلى الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في البلاد فيما يسمى بالموجة السابعة.

وقال ياماغيوا ، المسؤول عن إجراءات الحكومة بشأن فيروس كورونا، في برنامج تلفزيوني: ”ما يقرب من 70٪ من الشباب المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة لم يتم تعزيزهم بعد“.

وأضاف ”أريد أن يتم تعزيزهم إذا استطاعوا لحماية المجتمع بأسره“.

بدا ياماغيوا سلبيا بشأن فرض قيود على الحركة.

وأشار إلى أن احتمال تسبب المتحور أوميكرون بي إيه 5 السائد حاليًا في أعراض حادة هو نفسه تقريبًا مثل تلك الموجودة في المتحورات السابقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)