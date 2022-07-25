ثوران بركان ”ساكوراجيما“ في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - حدث انفجار بركاني في فوهة قمة ميناميداكي لبركان ساكوراجيما في مدينة كاغوشيما جنوب غرب اليابان حوالي الساعة 8:05 مساءً، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الأحد (11:05 صباحا بتوقيت غرينتش).

رفعت الوكالة حالة التأهب البركاني لساكوراجيما من المستوى 3، الذي يدعو إلى فرض قيود على الدخول إلى حرم البركان، إلى المستوى 5، وهو الأعلى في نظام الإنذار الذي يحث على الإخلاء.

وتوجهت الصخور البركانية الكبيرة إلى مناطق تبعد 2.5 كيلومترًا عن فوهة البركان، وأصبح النشاط البركاني نشطًا للغاية، وفقًا للوكالة.

وغطى الرماد والدخان محيط بركان ”ساكوراجيما“ وقذفت القطع الصخرية بعد حدوث الثوران، على ارتفاع 2.5 متر.

ودعت الوكالة إلى الإخلاء أو اليقظة الشديدة للمناطق السكنية على بعد حوالي 3 كيلومترات من فوهة ميناميداكي وحفرة شوا، حيث قد تصل الصخور البركانية الكبيرة.

وقالت الوكالة إن اليقظة ضرورية أيضًا لتدفق الحمم البركانية، وهو مزيج من شظايا ذات درجة حرارة عالية من أصل بركاني مثل الصخور المنصهرة والرماد والغاز ، في مناطق على بعد حوالي كيلومترين من فوهة ميناميداكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)