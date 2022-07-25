اليابان تدين الضربات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أصدر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الأحد بيانا يدين بشدة الضربات الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا يوم السبت.

وقال البيان إن الضربات ”تقوض الثقة بشكل خطير“ في تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة بين أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقال هاياشي إنه ”يحث روسيا بشدة على الوفاء بمسؤوليتها، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية الرباعية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)