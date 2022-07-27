والدة المتهم بقتل آبي تشعر بالأسف تجاه كنيسة التوحيد

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أوساكا- (جيجي برس) - تشعر والدة الرجل الذي تم اعتقاله بتهمة إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي بالأسف تجاه الجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

أعربت والدة المشتبه به تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عامًا عن شعورها في جلسة استماع من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة نارا وفقًا لما نقله عم ياماغامي الذي حضر الجلسة.

منذ مقتل آبي في مدينة نارا غرب اليابان في 8 يوليو/ تموز كانت الأم تقيم في منزل العم.

خلال التحقيقات التي أجرتها شرطة محافظة نارا أعرب ياماغامي عن استيائه من الجماعة الدينية، اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالميين.

وقال ياماغامي للشرطة إن والدته وهي عضو في المجموعة أفلست بعد أن قدمت مبلغًا كبيرًا من التبرعات للمجموعة مما تسبب في انهيار أسرته.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)