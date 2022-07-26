بوتين لن يحضر جنازة آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - لن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة اليابان لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق الذي اغتيل شينزو آبي، حسبما نقلت وكالة أنباء إيتار تاس الحكومية الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الاثنين.

وقال بيسكوف إن مستوى المشاركة سيتم تحديده لاحقًا.

ذكر تقرير إعلامي ياباني أن طوكيو سترفض حضور بوتين الجنازة التي ستقام في 27 سبتمبر/ أيلول حتى لو أراد المشاركة.

في مؤتمر صحفي في طوكيو، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي ”لم يتم تقرير أي شيء حتى الآن بشأن مشاركة كبار الشخصيات الأجنبية“.

وقال إيسوزاكي أيضًا إن الحكومة ستضع الترتيبات على أساس كل حالة على حدة بناءً على الموقف الدبلوماسي الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)