اليابان ترصد أول إصابة بجدري القرود

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت وزارة الصحة وحكومة مدينة طوكيو، يوم الاثنين ظهور أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهو عدوى فيروسية تشبه الجدري، في اليابان.

تم تأكيد الإصابة لدى رجل في الثلاثينيات من عمره سافر إلى أوروبا. وهو في حالة مستقرة بالرغم من الحمى والطفح الجلدي.

جاءت الحالة في اليابان بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أن الانتشار الأخير لمرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

ظهرت على الرجل الأعراض في 15 يوليو/ تموز وزار مستشفى في طوكيو يوم الاثنين. مكث في أوروبا بين أواخر يونيو/ حزيران ومنتصف يوليو/ تموز وتواصل مع شخص مصاب بجدرى القرود هناك. جنسية الرجل غير معروفة.

ودعت الوزارة الناس إلى التشاور مع المستشفيات في حالة ظهور طفح جلدي واتخاذ الاحتياطات الأساسية بما في ذلك تطهير اليدين وارتداء الكمامات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن الانتشار السريع لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. وسُجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود في ما يزيد عن 75 دولة وخمس وفيات في أفريقيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)