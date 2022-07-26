اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق منفذ عملية قتل جماعي وقعت في طوكيو عام 2008

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة العدل اليابانية، يوم الثلاثاء، إعدام توموهيرو كاتو، 39 عامًا، المحكوم عليه بالإعدام، المدان بجريمة طعن جماعي وقعت في منطقة أكيهابارا المزدحمة في طوكيو عام 2008.

كان توموهيرو كاتو دهس في 8 يونيو/ حزيران عددا من الأشخاص بشاحنة في منطقة للمشاة لا يسمح للمركبات بالسير فيها، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين. ثم نزل كاتو من الشاحنة وقام بطعن عدة أشخاص آخرين بسكين بشكل عشوائي حيث قتل أربعة وأصاب ثمانية، حسبما جاء في حيثيات الحكم الذي صدر في عام 2015. لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون.

جاء تنفيذ حكم الإعدام بعد سبع سنوات وخمسة أشهر من الحكم النهائي بالإعدام الصادر بحق كاتو. حيث حُكم على كاتو بالإعدام عام 2011، وأيدت المحكمة العليا الحكم عام 2015.

وقال وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا في مؤتمر صحفي إن كاتو ”تسبب في عواقب وخيمة كان لها تأثير كبير على المجتمع“.

واضاف ان ”هذا حادث مؤسف للغاية ليس فقط للضحايا الذين لقوا حتفهم فجأة ولكن ايضا للعائلات الثكلى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)