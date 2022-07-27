اليابان تسعى إلى استعادة الطلاب الدوليين إلى مستويات ما قبل كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة التعليم اليابانية يوم الثلاثاء إنها تهدف إلى رفع أعداد الطلاب الأجانب في البلاد والطلاب اليابانيين الذين يدرسون في الخارج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، أو أكثر من 300 ألف و 100 ألف على التوالي بحلول عام 2027 .

وفقًا للوزارة، انخفض عدد الطلاب الأجانب في اليابان بأكثر من 20٪ من حوالي 312 ألف في السنة المالية 2019 إلى حوالي 242 ألف في السنة المالية 2021.

كما تراجعت نسبة الطلاب الأجانب الذين وجدوا وظائف في اليابان، من 47.6٪ في السنة المالية 2019 إلى 39.9٪ في السنة المالية 2020.

في غضون ذلك، انخفض عدد الطلاب اليابانيين في الخارج بنسبة 98.6٪ من حوالي 115000 في السنة المالية 2018 إلى حوالي 1500 في السنة المالية 2020.

وقالت الوزارة إنه من الضروري لليابان قبول الطلاب الأجانب وتشجيعهم على الاستمرار في البقاء في البلاد، من أجل تنشيط مجتمعها المسن الذي يواجه انخفاضًا سريعًا في معدل المواليد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)