شرطة طوكيو تعزز الإجراءات الأمنية قبل جنازة آبي الرسمية

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طوكيو - (جيجي برس) - تبذل شرطة طوكيو قصارى جهدها لتعزيز الأمن مع تبقي شهرين حتى موعد الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، والتي من المتوقع أن تجتذب العديد من قادة العالم.

تقوم إدارة شرطة العاصمة طوكيو بفحص ومراجعة إجراءاتها الأمنية حيث يشير المنتقدون إلى ثغرات أمنية محتملة بسبب إطلاق النار القاتل على آبي خلال خطاب انتخابي في مدينة نارا في 8 يوليو/ تموز.

قال مسؤول رفيع المستوى في قسم الشرطة: ”الفشل لا يغتفر“ لأن الجنازة تجتذب الكثير من الاهتمام.

شكلت الإدارة فريقًا أمنيًا بقيادة نائب المشرف العام ماساشي ياماموتو في 15 يوليو/ تموز، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو عن خطة الحكومة لعقد جنازة رسمية لآبي.

من أجل تكريس طاقتها للأمن، أجلت شرطة العاصمة تغييرات الموظفين المقرر إجراؤها بين أواخر أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول إلى ما بعد جنازة آبي في 27 سبتمبر/ أيلول.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)