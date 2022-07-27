تعيين هاغيودا وزيرًا للتحول الأخضر في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - تم تعيين وزير الصناعة الياباني كويئتشي هاغيودا لتولي منصبًا وزاريًا جديدًا في نفس الوقت لتعزيز التحول الأخضر كجزء من جهود إزالة الكربون، وفقًا لما قاله نائب كبير أمناء مجلس الوزراء سيجي كيهارا يوم الأربعاء.

وقال كيهارا إن هاغيودا سيكون مسؤولاً عن تنسيق الأمور الإدارية التي تتولاها الوكالات الحكومية المختلفة في محاولة لتنفيذ الإجراءات لتحقيق التحول الأخضر.

ستعقد الحكومة اليابانية اجتماعا بعد ظهر الأربعاء للوزراء المعنيين بما في ذلك هاغيودا وخبراء لمناقشة إجراءات التحول الأخضر، بما في ذلك برامج لتسهيل الاستثمارات التي تهدف إلى تحويل سوق الطاقة والهياكل الصناعية في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)