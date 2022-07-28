صيف حارق ودرجات حرارة مرتفعة: ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بضربة حر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث يوم الأربعاء إن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف بسبب ضربة الحر بلغ 15969 شخصًا في اليابان في يونيو/ حزيران، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد العام السابق البالغ 4945 حالة.

كان المجموع الأعلى لشهر يونيو/ حزيران منذ بدء المسح في عام 2010 حيث شهدت العديد من مناطق البلاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أعلى في عدة أيام في وقت متأخر من الشهر.

تجاوز العدد اليومي للمصابين بضربة الحر 1000 شخص كل يوم من 25 إلى 30 يونيو/ حزيران، عندما كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية في جميع أنحاء البلاد. تجاوز العدد الإجمالي خلال الأيام الستة 10000 شخص.

حسب الفئة العمرية بلغ عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر 8758 شخصًا في يونيو/ حزيران، وهو ما يمثل 54.8٪ من جميع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب ضربة الحر في الشهر.

ومن الإجمالي، نُقل العدد الأكبر، أو 6259 شخصًا، إلى المستشفيات من المنزل، بينما نُقل 1184 من المرافق التعليمية بما في ذلك المدارس الابتدائية إلى الثانوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)