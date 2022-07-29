أوساكا تعلن حالة الطوارئ الطبية بسبب كورونا

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أوساكا- (جيجي برس) - أعلنت حكومة محافظة أوساكا بغرب اليابان، الأربعاء، حالة الطوارئ الطبية وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط الموجة السابعة من الإصابات التي تجتاح اليابان.

ستحث المحافظة كبار السن الذين يعانون من مخاطر عالية للإصابة بأعراض حادة على الامتناع عن السفر غير الضروري، باستثناء التسوق وممارسة الرياضة، بين الخميس و 27 أغسطس/ آب.

لكنها لن تحث المطاعم والحانات على تقصير ساعات عملها. إنها حالة الطوارئ الطبية الرابعة في أوساكا، والأولى منذ 8 فبراير/ شباط.

تراوحت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بين 10000 و 20000 في المحافظة في الأيام الأخيرة، مما وضع نظامها الطبي تحت الضغط. بلغ معدل إشغال أسرة المستشفى 52٪ يوم الأربعاء.

وقال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا في مؤتمر صحفي ”أريد من الجميع اتخاذ الاحتياطات الأساسية مثل التطعيمات بدقة“. ”أريد بشكل خاص حماية كبار السن المعرضين لخطر كبير“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)